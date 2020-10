CorSport, Terracciano rinnoverà fino al 2023. Vlahovic, manca solo la firma sul contratto

Pietro Terracciano, presto il rinnovo arriverà anche per lui, la Fiorentina non l’ha mai messo sul mercato. Ha un contatto con scadenza 2021 e c’è già una intesa di massima per allungare di un paio d’anni, al 2023 magari con una ulteriore opzione.

Dusan Vlahovic? Per il suo rinnovo non c’è fretta, il suo accordo attuale scade nel 2023, ma dopo l’annuncio di prolungamento imminente da parte del giocatore durante il lockdown si aspetta solo la firma. Non è stato ceduto nonostante le tante richieste: potrebbe diventare lui il centravanti del presente e del futuro della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

