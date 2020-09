Piatek e quel “like” al commento “Vieni a Firenze” poi rimosso ed i tifosi viola sognano

Krzysztof Piatek nella giornata di ieri ha messo un “like” su Instagram ad un commento di un tifoso viola che gli ha scritto “Vieni a Firenze” che l’attaccante sembra aver particolarmente gradito. Il “Pistolero” ex Milan in serata ha poi rimosso il “mi piace” ma l’indizio è rimasto. La Fiorentina ora è al lavoro per trovare la formula giusto con cui strapparlo all’Hertha Berlino, il centravanti polacco gradirebbe molto tornare in Italia, a Piatek piacerebbe vestire la maglia viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.

