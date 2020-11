CorSport, Fiorentina, la Asl aprirà un procedimento per i Nazionali che hanno violato la “bolla”

Se la Polonia di Dragowski, l’Italia, maggiore e minore e pure la Costa d’Avorio di Kouame hanno preso atto delle motivazioni sanitarie e aspettano che sia proprio la Asl, eventualmente, a dare il via libera, le altre Federazioni sono passate al pugno duro. Nella tarda serata di lunedì sono partiti i due serbi nome sforzo della Federcalcio di Serbia è stato ripagato. Dopo giorni di “lotta”, Vlahovic e Milenkovic nella tarda serata hanno raggiungo il gruppo per unirsi alla Nazionale, poi ieri hanno lasciato l’Italia Caceres, Martinez Quarta che si è messo in viaggio per Buenos Aires via Parigi e pure Amrabat, diretto in Marocco. Di fatto, come ci è stato spiegato dall’autorità sanitaria “la Asl aprirà un procedimento a carico dei calciatori per violazione delle disposizioni sanitarie”. Se non ci saranno ripensamenti da parte della Asl, i giocatori rimasti a lavorare al centro sportivo saranno liberi di aggregarsi con le rispettive delegazioni da domenica. In questo caso, partirebbero in sette. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, PULGAR, QUARTA, CACERES, AMRABAT E I DUE SERBI IN NAZIONALE SENZA AUTORIZZAZIONE. LA FIORENTINA…