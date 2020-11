CorSport, Iachini, contro il Parma si gioca tutto: la squadra ieri ha lavorato sull’aspetto psicologico

Tutto o quasi, in 90 minuti. Sì perchè contro il Parma sabato sera, Beppe Iachini finito pesantemente nel mirino e la squadra dovranno rispondere sul campo. La conferma dell’allenatore arrivata per bocca di Commisso subito dopo il pari con lo Spezia è davvero a tempo. Serve tornare alla vittoria ma soprattutto necessità una risposta concreta sotto il profilo della prestazione, consapevoli che potrebbe non bastare. Per questo, pure ieri, al centro sportivo c’erano tutti impegnati ad analizzare nel dettaglio quello che non ha funzionato a Roma e non solo.

Pranzo tutti insieme e poi di nuovo sul campo, a testa bassa. Si è puntato l’attenzione sull’aspetto motivazionale, su come bisognerà affrontare la delicata e decisiva sfida sabato sera. Perchè approccio e atteggiamento non potranno essere sbagliati. Da nessuno. La Fiorentina si gioca tutto in 90 minuti, a cominciare dall’allenatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

