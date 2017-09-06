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Corsport: Chiesa è pronto a conquistare Firenze. Oggi il Torrino d'oro per lui...

Il Corriere dello sport - Stadio oggi titola: "Chiesa ora è pronto a conquistare Firenze. Dopo il gol con l'Under punta al bis in viola". L'occasione è la prossima partita, a Verona, contro l'Hellas....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2017 11:39
Corsport: Chiesa è pronto a conquistare Firenze. Oggi il Torrino d'oro per lui... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Corriere dello sport - Stadio oggi titola: "Chiesa ora è pronto a conquistare Firenze. Dopo il gol con l'Under punta al bis in viola". L'occasione è la prossima partita, a Verona, contro l'Hellas.  Oggi, intanto, la città conferirà a Federico l'ambito Torrino d'Oro.

 

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