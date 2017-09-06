Corsport: Chiesa è pronto a conquistare Firenze. Oggi il Torrino d'oro per lui...
Il Corriere dello sport - Stadio oggi titola: "Chiesa ora è pronto a conquistare Firenze. Dopo il gol con l'Under punta al bis in viola". L'occasione è la prossima partita, a Verona, contro l'Hellas....
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2017 11:39
Il Corriere dello sport - Stadio oggi titola: "Chiesa ora è pronto a conquistare Firenze. Dopo il gol con l'Under punta al bis in viola". L'occasione è la prossima partita, a Verona, contro l'Hellas. Oggi, intanto, la città conferirà a Federico l'ambito Torrino d'Oro.