CorSport, Chiesa, Fiorentina pronta a trattare il suo addio. Il piano della Juventus per prenderlo

Tutto in sette giorni, o quasi. Chi vorrà provare a “conquistare” Federico Chiesa strappandolo alla Fiorentina deve uscire allo scoperto ora. Commisso non ha mai fatto mistero della disponibilità a trattare il suo addio, a fronte però di un corrispettivo economico ritenuto vantaggioso per il suo club. Settanta milioni o giù di lì. La Juventus ha bisogno di cedere almeno un elemento per mettere insieme liquidità e quando ci sarà riuscita non è detto che non proponga una formula dilazionata nel tempo. Milan? Anche qui c’è da fare il conto con le uscite, anche perchè contropartite tecniche fino ad oggi non sono state prese in considerazione. Federico ha un contratto con la Fiorentina fino a giugno 2022. Si tratta di pochi mesi per il calcio moderno, soprattuto per evitare il rischio svincolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

