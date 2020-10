CorSport, Ribery out oggi, c’è Vlahovic al suo posto. Fuori anche Pezzella e Borja Valero

Sempre fuori Pezzella. Iachini deve rinunciare anche a Ribery: ieri palestra per la contusione alla caviglia di San Siro. Non ci sarà, salvo improbabile recupero in extremis. Al suo posto Vlahovic con Kouame. Out anche Borja Valero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

