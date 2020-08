CorSport, Belotti-Piatek, l’investimento per il futuro. Iachini spinge per avere a Firenze il polacco

Intorno alla Fiorentina aleggiano i nomi di Belotti e Piatek. Entrambi sembrano essere adatti al progetto viola, entrambi difficili da portare a Firenze, un investimento però necessario per far crescere la Fiorentina della prossima stagione. Il “Gallo” piaceva già dalla proprietà Della Valle. Iachini però ritiene che l’ideale per il suo attacco, in coppia con Kouame, sia il polacco. Piatek dopo l’esperienza all’Hertha Berlino vorrebbe tornare in Italia, mentre per Belotti il Torino non chiede meno di 50 milioni. Le alternative? Mandzukic e Thuram JR. Lo riporta il Corriere dello Sport.