Il capitano viola, German Pezzella finora ha saltato le tre partite di campionato a causa di un problema al piede. Per Iachini, il rientro di Pezzella assume una valenza prioritaria in vista dello Spezia che riapre il cammino, e forse, anche per lo stesso difensore perchè rappresenterebbe il modo migliore per chiudere gli scossoni di mercato. Ad ora non si sa se ci sarà contro lo Spezia, troppi ancora i giorni che mancano.

L’argentino e la Fiorentina valuteranno se proseguire insieme oltre il 2022, scadenza attuale del contratto: sembrava sicuro alcune settimane fa, adesso è tutto in ballo con esito che non è scontato né in un senso e né nell’altro. Di sicuro la società guidata da Commisso proporrà l’allungamento al suo capitano riconoscendone il valore tecnico e morale. Pezzella a sua volta ci penserà. Lo scrive il Corriere dello Sport.

