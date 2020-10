Gazzetta, Lirola tornerà titolare contro lo Spezia: in estate offerta del Valencia rifiutata per lui

Visto che la Fiorentina cercava un terzino destro da tempo. Domenica con lo Spezia sarà il primo a raccogliere l’eredità di Chiesa. Insomma Pol Lirola continua ad essere chiamato a rispondere all’avversario più pericoloso. La pressione. In attesa che Callejon trovi la miglior condizione, alla ripresa del campionato toccherà all’ex Sassuolo la fascia destra dopo tre panchine consecutive (due apparizioni brevi a gara in corso) fin la la scorsa estate venne corteggiato a lungo e portato a Firenze per oltre 12 milioni. Aspettative molto elevate e rendimento che ne ha risentito. Grandi gare alternate a passaggi a vuoto. E l’impressione che il talento sia molto maggiore di quanto dimostrato. In estate il Valencia si è fatto avanti ma ha trovato la porta chiusa. Ora tocca a lui certificare quanto intravisto solo a sprazzi, partendo dalla gara con lo Spezia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, DAL BRASILE, PEDRO SEGNA A RAFFICA, LA FIORENTINA VUOLE CEDERLO A TITOLO DEFINITIVO. IL FLAMENGO VUOLE ANCORA UN PRESTITO