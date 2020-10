Dal Brasile, Pedro segna a raffica, la Fiorentina vuole cederlo a titolo definitivo. Il Flamengo vuole ancora un prestito

Secondo quanto riportato da mundorubronegro.com , portale brasiliano, il Flamengo ha chiesto alla Fiorentina di prolungare il prestito di Pedro per altri 6 mesi, attaccante brasiliano classe 97, che proprio tra le fila del Flamengo sta segnando a raffica, ben 11 gol in 22 partite. Ricordiamo che l’accordo tra i due club prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni ma la società carioca vuole avere il centravanti in prestito per altri 6 mesi. La società viola non vuole prolungare il prestito ma vorrebbe cedere a titolo definitivo il bomber brasiliano per tornare dell’investimento fatto un anno fa, dove la Fiorentina spese ben 15 milioni di euro per comprarlo. Tra i tifosi viola in tanti sperano che Pedro possa fare ritorno a Firenze, dato che in casa viola c’è la grande mancanza di un bomber di livello. Vedremo quello che accadrà

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, MILENKOVIC NON VUOLE RINNOVARE IL CONTRATTO, ANDRÀ VIA A FINE STAGIONE