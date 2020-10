Repubblica, Milenkovic non vuole rinnovare con la Fiorentina, sarà cessione a fine stagione. I dettagli

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione sulla Repubblica riguardo il rinnovo di Milenkovic. La Fiorentina adesso è pronta ad affrontare le situazioni rimaste in sospeso. Di sicuro, la più complicata riguarda Milenkovic. Il centrale serbo è molto richiesto, il Milan avrebbe fatto di tutto per prenderlo in questa sessione ma ha sempre giudicato troppo alte le pretese economiche della Fiorentina. La valutazione è sempre stata sui 35-40 milioni di euro ma in realtà con la cessione di Chiesa in preventivo solo di fronte ad un’offerta fuori mercato la società viola avrebbe potuto cederlo.

Allo stato attuale però Milenkovic non ha intenzione di rinnovare il contratto. La Fiorentina ci proverà e se i segnali non saranno confortanti a giugno prenderà in considerazione l’idea di farlo partire, come ha fatto anche capire Pradè. Non è un caso che nell’ultimo mercato la Fiorentina si sia cautelata con l’arrivo di Martinez Quarta che può fare tranquillamente il centrale di destra. Un grosso investimento su un giocatore considerato fra i migliori in Sudamerica. Quello che è certo è che Milenkovic fino al termine della stagione non si muoverà a meno di clamorosi colpi di scena.

