Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Stephan El Shaarawy potrebbe rescindere il proprio contratto e rinunciare a tanti soldi, pur di non finire nel dimenticatoio e avere la possibilità di mettersi in mostra per l’Europeo.

Sul faraone, secondo il quotidiano, ci sarebbero la Roma (momentaneamente in vantaggio) e la Fiorentina, che ha fatto registrate movimenti negli ultimi giorno.

LEGGI ANCHE: