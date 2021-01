Moviola CorSport, non c’è rigore per la Fiorentina, ok il rigore concesso al Cagliari

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Sbaglia ad assegnare il rigore alla Fiorentina (meno male che c’è il Var), netto quello dato al Cagliari, fa giocare ancora su Vlahovic e probabilmente non sbaglia. Si tiene sopra la linea di galleggiamento, due soli ammoniti, ma ben 29 falli fischiati. Vlahovic anticipato da Oliva che tocca il pallone per primo, poi è l’attaccante slavo a calciare solo il piede destro dell’avversario. Giacomelli fischia d’istinto il rigore, al Var Tanti lo invita ad una OFR facile facile. In area della Fiorentina è Joao Pedro che anticipa Igor che gli assesta un calcio (e sarebbe giallo), qui Giacomelli non ha il minimo dubbio, rigore netto, giusto così. Contatto fra Godin e Vlahovic: l’intervento del difensore è mestiere puro, però corre un rischio inutile”.

