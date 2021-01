Tuttosport, la Fiorentina punta forte su Pavoletti, si può chiudere anche per Verdi. Kouamé…

Il Torino continuerà ad insistere con la Fiorentina per prendere Christian Kouamé. I viola hanno già fatto sapere che non accetteranno uno scambio con Zaza. Il club gigliato punta forte su Pavoletti e potrebbe chiudere anche per Verdi. Kouamé dunque potrebbe già partire? Lo riporta Tuttosport oggi in edicola.

