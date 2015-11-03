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Notizie Verdi Fiorentina

Verdi avverte la Fiorentina: "Giocano in coppa giovedì e li metteremo in difficoltà"

13 settembre 2022 21:24

Tuttosport, Orsolini, il Bologna chiede circa 15 milioni, c'è anche la Fiorentina. I viola sondano Verdi

20 agosto 2021 09:02

Tuttosport, la Fiorentina punta forte su Pavoletti, si può chiudere anche per Verdi. Kouamé...

11 gennaio 2021 12:19

Calcio Storico Fiorentino, il sorteggio: sarà Verdi VS Azzurri e Bianchi VS Rossi

12 aprile 2020 19:21

I Verdi contrari al centro sportivo a Bagno a Ripoli: "Non approvate varianti, bloccate il progetto"

22 ottobre 2019 13:19

Sky, se sfuma Raphinha la Fiorentina ha messo gli occhi su Verdi del Napoli

25 agosto 2019 21:03

"Era tutto fatto, Veretout al Napoli e Verdi e Diawara alla Fiorentina. Poi il cambio di proprietà..."

14 giugno 2019 19:23

Corriere dello Sport: Sarri vicino al rinnovo con il Napoli, Chiesa e Verdi gli obiettivi

06 febbraio 2018 12:30

Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"

03 febbraio 2018 11:54

Il Bologna trema, si ferma Verdi. Il report medico dei rossoblù. Salterà la Fiorentina domenica

30 gennaio 2018 13:33

Pedullà: "Verdi doveva fare come Bernardeschi. Federico ha avuto coraggio e si è messo in discussione andando alla Juve"

16 gennaio 2018 15:38

LA SVOLTA DI VERDI, QUEL CONSIGLIO A CHIESA E LO SCHIAFFO A BERNARDESCHI

16 gennaio 2018 14:15

Verdi: "Chiesa e Bernardeschi come Isco e Asensio. Non conosco il Viola, ma sta facendo un campionato super"

03 ottobre 2017 15:36

Verdi: "Siamo migliori rispetto allo scorso anno, ci piacerebbe imitare l'Atalanta. Viola temibili, stimo Chiesa e Astori"

16 settembre 2017 12:05

Verdi: "Contro il Napoli non puoi permetterti certi errori. Andiamo a Firenze con rabbia e tanta energia"

11 settembre 2017 18:38

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