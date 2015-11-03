Notizie Verdi Fiorentina

Verdi avverte la Fiorentina: "Giocano in coppa giovedì e li metteremo in difficoltà"
13 settembre 2022 21:24
Tuttosport, Orsolini, il Bologna chiede circa 15 milioni, c'è anche la Fiorentina. I viola sondano Verdi
20 agosto 2021 09:02
Tuttosport, la Fiorentina punta forte su Pavoletti, si può chiudere anche per Verdi. Kouamé...
11 gennaio 2021 12:19
Calcio Storico Fiorentino, il sorteggio: sarà Verdi VS Azzurri e Bianchi VS Rossi
12 aprile 2020 19:21
I Verdi contrari al centro sportivo a Bagno a Ripoli: "Non approvate varianti, bloccate il progetto"
22 ottobre 2019 13:19
Sky, se sfuma Raphinha la Fiorentina ha messo gli occhi su Verdi del Napoli
25 agosto 2019 21:03
"Era tutto fatto, Veretout al Napoli e Verdi e Diawara alla Fiorentina. Poi il cambio di proprietà..."
14 giugno 2019 19:23
Corriere dello Sport: Sarri vicino al rinnovo con il Napoli, Chiesa e Verdi gli obiettivi
06 febbraio 2018 12:30
Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"
03 febbraio 2018 11:54
Il Bologna trema, si ferma Verdi. Il report medico dei rossoblù. Salterà la Fiorentina domenica
30 gennaio 2018 13:33
Pedullà: "Verdi doveva fare come Bernardeschi. Federico ha avuto coraggio e si è messo in discussione andando alla Juve"
16 gennaio 2018 15:38
LA SVOLTA DI VERDI, QUEL CONSIGLIO A CHIESA E LO SCHIAFFO A BERNARDESCHI
16 gennaio 2018 14:15
Verdi: "Chiesa e Bernardeschi come Isco e Asensio. Non conosco il Viola, ma sta facendo un campionato super"
03 ottobre 2017 15:36
Verdi: "Siamo migliori rispetto allo scorso anno, ci piacerebbe imitare l'Atalanta. Viola temibili, stimo Chiesa e Astori"
16 settembre 2017 12:05
Verdi: "Contro il Napoli non puoi permetterti certi errori. Andiamo a Firenze con rabbia e tanta energia"
11 settembre 2017 18:38
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