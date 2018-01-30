Il Bologna trema, si ferma Verdi. Il report medico dei rossoblù. Salterà la Fiorentina domenica
I primi esami a cui è stato sottoposto Simone Verdi nelle giornate di ieri e di oggi hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L’entità della lesione e i conseguenti te...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2018 13:33
I primi esami a cui è stato sottoposto Simone Verdi nelle giornate di ieri e di oggi hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L’entità della lesione e i conseguenti tempi di recupero potranno essere stabiliti con precisione solo dopo ulteriori accertamenti che saranno effettuati nei prossimi giorni. A riportarlo è Bolognafc.it.