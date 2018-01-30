Il Bologna trema, si ferma Verdi. Il report medico dei rossoblù. Salterà la Fiorentina domenica

I primi esami a cui è stato sottoposto Simone Verdi nelle giornate di ieri e di oggi hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L’entità della lesione e i conseguenti te...

A cura di Redazione Labaroviola 30 gennaio 2018 13:33

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