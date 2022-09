Verdi avverte la Fiorentina: “Giocano in coppa giovedì e li metteremo in difficoltà”

Nella mattinata di oggi si è presentato alla stampa ed ai suoi nuovi tifosi Simone Verdi, nuovo giocatore dell’ Hellas Verona di mister Cioffi. Il classe 1992 ha risposto alle copiose domande dei giornalisti rassicurando tutti sul suo stato di forma e su cosa si possa aspettare dalla stagione appena iniziata. C’è anche il tempo per un piccolo assaggio della trasferta di domenica al Franchi, dove la Fiorentina ospiterà proprio l’ Hellas Verona reduce dalla sconfitta esterna con la Lazio.

Ecco le parole dell’ attaccante gialloblù: “Affronteremo la Fiorentina fuori casa che gioca in coppa giovedì; Firenze è un campo difficile, contro una squadra che palleggia molto, ma noi abbiamo un modo di giocare a calcio con il quale possiamo mettere in difficoltà chiunque e arriveremo alla domenica pronti per la partita”.

IL PRESIDENTE MOTIVA LA SQUADRA PRIMA DELLA PARTENZA