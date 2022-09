Commisso a pranzo con la squadra: ha voluto dare serenità e caricare la sua Fiorentina per il Basaksehir

Il presidente Rocco Commisso ha voluto caricare la sua Fiorentina in vista della sfida contro il Basaksehir. Il Presidente Commisso – come si legge sul sito ufficiale viola – questa mattina è stato vicino al Mister e a tutti i giocatori e ha pranzato con squadra e staff. Il Presidente ha voluto trasmettere grande serenità a tutto l’ambiente e caricare il gruppo in vista dell’impegno di giovedì in Turchia. Rocco Commisso seguirà il match da Firenze.

DODO DOVREBBE STARE FUORI UN MESE. RIENTRARA PRIMA DELLA SOSTA PER IL MONDIALE?