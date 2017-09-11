Verdi: "Contro il Napoli non puoi permetterti certi errori. Andiamo a Firenze con rabbia e tanta energia"

Nel posticipo della domenica sera, il Bologna di Simone Verdi e futura avversaria della Fiorentina, è crollata sotto i colpi del Napoli, nonostante una prestazione piuttosto convincente. Il fantasista...

Nel posticipo della domenica sera, il Bologna di Simone Verdi e futura avversaria della Fiorentina, è crollata sotto i colpi del Napoli, nonostante una prestazione piuttosto convincente. Il fantasista felsineo ha parlato così in zona mista, la testa è già ai Viola: "Certi sbagli non si dovrebbero fare, ma nel calcio ci sta. Contro il Napoli per settanta minuti siamo andati molto bene, non so se nel finale ci sia stata una stanchezza fisica o mentale, di sicuro il gol subito ci ha demoralizzato e ci siamo un po’ spenti. Rispetto al 7 a 1 siamo migliorati tanto, è la prima volta che giochiamo così bene contro una grande. Ora dobbiamo trasformare la nostra rabbia in energia per andare sabato a Firenze".