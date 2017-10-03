Verdi: "Chiesa e Bernardeschi come Isco e Asensio. Non conosco il Viola, ma sta facendo un campionato super"

Simone Verdi direttamente dal ritiro della Nazionale di Coverciano, ha risposto alle domande dei media in conferenza stampa. Il fantasista del Bologna ha speso qualche parola anche per Federico Chiesa...

Simone Verdi direttamente dal ritiro della Nazionale di Coverciano, ha risposto alle domande dei media in conferenza stampa. Il fantasista del Bologna ha speso qualche parola anche per Federico Chiesa e l'ex Viola Bernardeschi. Ecco cosa ha detto: "I giovani della Spagna? È vero che hanno Isco e Asensio, ma anche l'Italia ha giocatori forti come Chiesa, Bernardeschi, penso che queste grandi differenze non ci siano. Chiesa? La concorrenza in Italia c'è, soprattutto nei nostri ruoli ci sono tantissimi giocatori di livello, in Italia. Non lo conosco di persona ma sta facendo un grandissimo campionato, sta mostrando le sue ottime qualità. Al mondiale ci va chi fa bene durante l'anno".