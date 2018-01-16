Pedullà: "Verdi doveva fare come Bernardeschi. Federico ha avuto coraggio e si è messo in discussione andando alla Juve"

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha parlato a Radio Bruno a proposito del rifiuto di Simone Verdi al Napoli: “C’è qualcosa che non capisco in questa vicenda… Bernardeschi almeno ha avuto coraggio...

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha parlato a Radio Bruno a proposito del rifiuto di Simone Verdi al Napoli: “C’è qualcosa che non capisco in questa vicenda… Bernardeschi almeno ha avuto coraggio, Verdi no… Bernardeschi ha scelto di andare alla Juventus e si è messo in discussione. Verdi dice che non ha voluto lasciare Bologna, ma non è così. Dovrebbe dire che non è voluto andare a Napoli perché non aveva il posto assicurato”.