"Era tutto fatto, Veretout al Napoli e Verdi e Diawara alla Fiorentina. Poi il cambio di proprietà..."

Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset svelando tra le altre cose un retroscena. Ecco le sue parole: "Napoli e Fiorentina avevano praticamente...

Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset svelando tra le altre cose un retroscena. Ecco le sue parole: "Napoli e Fiorentina avevano praticamente chiuso una triplice operazione di mercato. Veretout era ormai del Napoli, Verdi e Diawara, invece, erano destinati al trasferimento con la maglia dei viola. Poi è sfumato tutto e vi spiego anche il perché".

Sabatini ha aggiunto: "Verdi e Diawara hanno deluso nel finale di campionato e la Fiorentina, complice anche il cambiamento dela proprietà, ha fatto saltare tutto".

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