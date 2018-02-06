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Corriere dello Sport: Sarri vicino al rinnovo con il Napoli, Chiesa e Verdi gli obiettivi

Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri è pronto a dire sì al rinnovo di contratto con il club partenopeo. L'allenatore è pronto anche a togliere la clausola dal proprio attuale accordo nel caso in cui A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2018 12:30
Corriere dello Sport: Sarri vicino al rinnovo con il Napoli, Chiesa e Verdi gli obiettivi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri è pronto a dire sì al rinnovo di contratto con il club partenopeo. L'allenatore è pronto anche a togliere la clausola dal proprio attuale accordo nel caso in cui Aurelio De Laurentiis dovesse impegnarsi a mettergli a disposizione una squadra sempre più competitiva sia per il campionato che per gli impegni europei. In questo senso i primi due obiettivi per l'estate sono già stati individuati: Simone Verdi, nonostante il no di gennaio, e Federico Chiesa, che però la Fiorentina cederà solo davanti a un'offerta da top player.

Fonte: Corriere dello Sport

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