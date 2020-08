La Fiorentina sta guardando diverse soluzioni per l’attacco oltre a Piatek. Il nome di Mandzukic continua a far parlare in casa viola, così come quello di Soares del Porto e di Sorloth del Crystal Palace. Sullo sfondo Borja Mayoral, il quale dovrebbe andare alla Lazio e Eder. Lo scrive il Corriere dello Sport.

