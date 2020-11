CorSport, Fiorentina, il regista ed il bomber dove sono? Troppi interni in rosa, mancava altro

Di cosa aveva bisogno la Fiorentina per il centrocampo a tre che è l’idea base di Iachini? Di un vero regista, Torreira certo, ma anche Ekdal, anche Veloso, perfino Cigarini. Pulgar non appartiene a questa specie. E di che cosa aveva bisogno questa squadra? Di un centravanti già formato, non di tre ragazzi in via di sviluppo. La Fiorentina è andata su altre strade, ha imbottito l’organico di interni, si è fermata ad un solo centrocampista centrale che non è un regista e ha confermato tre ragazzi come centravanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, IACHINI, PARMA È L’ULTIMA CHIAMATA. DA AQUILANI A BALLARDINI TUTTI I NOMI PER LA PANCHINA VIOLA