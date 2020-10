CorSport, Milenkovic, il rinnovo è lontano. La Fiorentina lo cederà a gennaio? Il rischio…

Nikola Milenkovic gioca sul doppio binario. Il primo è quello sul campo dove il difensore non manca un colpo: ha giocato da titolare tutte le gare dall’inizio del campionato ed è assolutamente un pilastro. Quasi sempre impeccabile. Il contratto di Milenkovic è uno dei tanti nodi e punti scomodi della gestione attuale. È in scadenza nel giugno 2022 e la Fiorentina dovrà mettersi intorno a un tavolo per discutere con Ramadani che cura gli interessi del difensore. Ad ora le premesse non vanno verso l’ottimismo.

Servirebbe un colpo di scena per la permanenza duratura, ma se il prolungamento non arrivasse la Fiorentina potrebbe iniziare a pensare di piazzarlo altrove già dalla prossima sessione di mercato perchè il rischio di perderlo a zero euro, da svincolato, sarebbe troppo altro.

La Fiorentina ha arginato la cessione nello scorso mercato estivo, chiedendo una cifra piuttosto alta, intorno ai 40 milioni, ma nel futuro prossimo il mio difensivo alzato dalla società viola potrebbe non resistere più. Lo scrive il Corriere dello Sport.

