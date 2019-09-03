CorSport, Ghezzal è stato preso per il modulo 4-2-3-1 che vuole fare Montella. Il Leicester...

Secondo il Corriere Dello Sport, Rachid Ghezzal è stato scelto da Daniele Pradé anche per la sua capacità di fare sia l'esterno di centrocampo che d’attacco, ala ideale per il modulo 4-2-3-1 che sta p...

Secondo il Corriere Dello Sport, Rachid Ghezzal è stato scelto da Daniele Pradé anche per la sua capacità di fare sia l'esterno di centrocampo che d’attacco, ala ideale per il modulo 4-2-3-1 che sta pensando da diverso tempo mister Montella ma all’occorrenza anche seconda punta. Dopo i tentativi per De Paul, Politano e Oudin del Reims, la Fiorentina ha deciso di andare sull’ex giocatore dell'Leicester, arrivato a Firenze in prestito oneroso con diritto di riscatto. Se i viola lo riscatteranno, il suo cartellino sarà pagato in tutto circa 10 milioni di euro. Mentre un anno fa gli inglesi avevano speso ben 14 milioni di euro per lui.