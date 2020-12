Nell’edizione online del Corriere dello Sport si legge che la Roma sarebbe alla ricerca di un laterale difensivo, nel mercato di Gennaio, da inserire in rosa. Fra i nomi in orbita giallorossa ci sarebbe anche il terzino fiorentino Lorenzo Venuti, che dall’arrivo di Prandelli in panchina ha trovato più spazio in campo.

