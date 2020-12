Fiorentina unica squadra a vincere due volte allo Stadium. 0-3 sconfitta più pesante in casa Juventus

La Fiorentina nella storia della Juventus, con quella di ieri sera, la squadra viola ha segnato due record in negativo per la storia bianconera. Il primo è quello del punteggio, infatti lo 0-3 è il risultato negativo più pesante di sempre in campionato nella storia dello Juventus Stadium, il secondo invece è che la Fiorentina, dopo aver vinto nel 2015 con doppietta di Salah, vince una seconda volta nella casa della Juventus. E’ infatti la prima squadra ad aver vinto due volte nel nuovo stadium. Insomma, la storia della Juve colorata di viola. What Also

VIDEO, LA FESTA DEI GIOCATORI VIOLA NELLO SPOGLIATOIO DOPO LA VITTORIA, FILMATA DA FRANCK RIBERY