VIDEO, Ribery show anche nello spogliatoio dopo la vittoria contro la Juventus, festa viola
Festa grande dopo la partita da parte dei giocatori della Fiorentina nello spogliatoio, ecco il video postato da Franck Ribery
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2020 23:35
Una vittoria bella, convincente, liberatoria. Festaggiano cosi Frank Ribery e tutto lo spogliatoio viola nello Juventus Stadium dopo lo 0-3 contro Ronaldo e compagnia, ecco il video postato dal campione francese
LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, RIBERY E CACERES TOP, VLAHOVIC GOL E GRANDE LAVORO
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