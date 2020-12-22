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VIDEO, Ribery show anche nello spogliatoio dopo la vittoria contro la Juventus, festa viola

Festa grande dopo la partita da parte dei giocatori della Fiorentina nello spogliatoio, ecco il video postato da Franck Ribery

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2020 23:35
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VIDEO, Ribery show anche nello spogliatoio dopo la vittoria contro la Juventus, festa viola

Una vittoria bella, convincente, liberatoria. Festaggiano cosi Frank Ribery e tutto lo spogliatoio viola nello Juventus Stadium dopo lo 0-3 contro Ronaldo e compagnia, ecco il video postato dal campione francese

 

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, RIBERY E CACERES TOP, VLAHOVIC GOL E GRANDE LAVORO

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