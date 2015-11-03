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Notizie Record Fiorentina

La Fiorentina resta l’unica squadra della Serie A che non ha mai subito gol dopo il 60’

08 dicembre 2024 16:07

Bucchioni: "Squadra di carattere e mentalità, con ancora un Gudmundsson nel taschino"

08 dicembre 2024 15:50

Commisso orgoglioso di staff e squadra, a Cataldi un plauso speciale per gol e dedica a Bove

08 dicembre 2024 15:17

Dal Trap a Palladino, 25 anni dopo si respira aria scudetto. Fiorentina a caccia di record

30 novembre 2024 23:21

Con la rete messa a segno contro il Parma su punizione diretta, Biraghi realizza due record

18 agosto 2024 10:39

L'acquisto di Pongracic vale un record per la Fiorentina: è il difensore più costoso della storia viola

20 luglio 2024 10:23

Fiorentina imbattuta in 10 gare consecutive in competizioni europee, è record

11 aprile 2024 21:54

Italiano eguaglia Montella: 13 risultati utili consecutivi e miglior attacco delle tre competizioni europee, davanti a Napoli e City

15 aprile 2023 10:56

Fiorentina regina dei gol nel recupero: quello di Nico è il quinto stagionale, record in serie A

07 gennaio 2023 18:19

Oliveira: "Non devo dimostrare niente a nessuno. Sono in una delle mie migliori fasi"

02 giugno 2021 13:04

Fiorentina unica squadra a vincere due volte allo Stadium. 0-3 sconfitta più pesante in casa Juventus

23 dicembre 2020 15:52

Milenkovic, che record! È il più giovane difensore ad aver segnato 10 gol in Europa

12 dicembre 2020 22:00

Biraghi da record. Primo difensore ad aver fatto assist e goal in cinque stagioni differenti in Europa

19 ottobre 2020 19:03

Batistuta punge Ronaldo: "Record raggiunto? Si ma con riposo" mentre Batigol non si fermò nessuna partita

23 febbraio 2020 11:31

La Juventus è l'unica squadra italiana imbattutta in casa all'Allianz Stadium...

20 aprile 2019 15:59

Sky Sport, ecco i quattro club internazionali ancora imbattuti nel resto del mondo

19 marzo 2019 00:02

Simeone, ha raggiunto il traguardo delle 100 presente in Serie A con la Lazio…

11 marzo 2019 08:44

Torino, Sirigu entra nella storia del club per il record di inviolabilità...

03 marzo 2019 16:06

Solo la Juventus di Ronaldo può superare il record della Fiorentina in Champions League

24 ottobre 2018 18:40

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