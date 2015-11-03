Notizie Record Fiorentina

La Fiorentina resta l’unica squadra della Serie A che non ha mai subito gol dopo il 60’
08 dicembre 2024 16:07
Bucchioni: "Squadra di carattere e mentalità, con ancora un Gudmundsson nel taschino"
08 dicembre 2024 15:50
Commisso orgoglioso di staff e squadra, a Cataldi un plauso speciale per gol e dedica a Bove
08 dicembre 2024 15:17
Dal Trap a Palladino, 25 anni dopo si respira aria scudetto. Fiorentina a caccia di record
30 novembre 2024 23:21
Con la rete messa a segno contro il Parma su punizione diretta, Biraghi realizza due record
18 agosto 2024 10:39
L'acquisto di Pongracic vale un record per la Fiorentina: è il difensore più costoso della storia viola
20 luglio 2024 10:23
Fiorentina imbattuta in 10 gare consecutive in competizioni europee, è record
11 aprile 2024 21:54
Italiano eguaglia Montella: 13 risultati utili consecutivi e miglior attacco delle tre competizioni europee, davanti a Napoli e City
15 aprile 2023 10:56
Fiorentina regina dei gol nel recupero: quello di Nico è il quinto stagionale, record in serie A
07 gennaio 2023 18:19
Oliveira: "Non devo dimostrare niente a nessuno. Sono in una delle mie migliori fasi"
02 giugno 2021 13:04
Fiorentina unica squadra a vincere due volte allo Stadium. 0-3 sconfitta più pesante in casa Juventus
23 dicembre 2020 15:52
Milenkovic, che record! È il più giovane difensore ad aver segnato 10 gol in Europa
12 dicembre 2020 22:00
Biraghi da record. Primo difensore ad aver fatto assist e goal in cinque stagioni differenti in Europa
19 ottobre 2020 19:03
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23 febbraio 2020 11:31
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19 marzo 2019 00:02
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Torino, Sirigu entra nella storia del club per il record di inviolabilità...
03 marzo 2019 16:06
Solo la Juventus di Ronaldo può superare il record della Fiorentina in Champions League
24 ottobre 2018 18:40
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