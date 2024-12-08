Commisso orgoglioso di staff e squadra, a Cataldi un plauso speciale per gol e dedica a Bove

Il Presidente anche dagli Stati Uniti ha voluto manifestare la sua soddisfazione per la vittoria di oggi e per il record storico eguagliato

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso , nel post gara si è complimentato direttamente con alcuni protagonisti della vittoria di oggi contro il Cagliari.

In particolare ha parlato con Danilo Cataldi felicitandosi per il gol e per la bellissima dedica ad Edoardo Bove. Il Presidente ha salutato calorosamente anche Palladino e tutto lo staff che ha lavorato per portare la Fiorentina ad eguagliare il record storico di 8 vittorie consecutive. Adesso testa alla Conference e poi al Bologna.

Gosens: “A Firenze mi sento a casa, oggi vittoria importante, siamo lassù ed è un grande orgoglio”

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