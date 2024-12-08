Gosens: "A Firenze mi sento a casa, oggi vittoria importante, siamo lassù ed è un grande orgoglio"

Il tedesco a fine gara sottolinea la forza mentale della squadra che oggi pur soffrendo nel finale ha portato a casa i tre punti

L'esterno tedesco della Fiorentina Robin Gosens ha parlato a fine gara ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

"A Firenze mi sento a casa, oggi vittoria importantissima, primo tempo dominato, secondo in sofferenza ma il risultato è meritato. Se riusciamo a vincere queste gare è un buon segno. Restiamo lassù ed è un grande orgoglio ma non ha senso ancora sognare troppo in grande, si lavora partita dopo partita"

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI GIGANTE, COMUZZO QUASI TOP. DE GEA SALVA. MALE IKONÈ E KOUAMÈ

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