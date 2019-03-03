Torino, Sirigu entra nella storia del club per il record di inviolabilità...

In occasione della gara del Torino contro il Chievo, il portiere italiano del Torino Salvatore Sirigu ha battuto il record di imbattibilità di 517 minuti, che era detenuto da Luciano Castellini e che...

A cura di Redazione Labaroviola 03 marzo 2019 16:06

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