Notizie Sirigu Fiorentina

Sirigu ricorda: "Abbiamo perso 2 finali in maniera surreale, meritavamo di vincere. Tanta sfortuna"
22 marzo 2025 22:29
Sirigu racconta: "Italiano ha insegnato a tutti a credere in quello che si faceva, non mi stupisce che si parli di lui"
02 giugno 2024 11:07
Ufficiale: Sirigu ha firmato con il Nizza e torna in Francia. L'ex Fiorentina sarà secondo portiere
15 settembre 2023 13:40
Sentite Sirigu: "Sto per tornare. Se la Fiorentina ha bisogno di me, io sono qua. Mi sono divertito tantissimo"
02 agosto 2023 08:27
La Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto di Sirigu, sarà svincolato e libero di firmare con altri
27 giugno 2023 21:14
Saponara e Sirigu hanno i contratti in scadenza il 30 giugno: se ne discuterà a fine stagione
09 maggio 2023 10:02
Sirigu operato al tendine d'Achille: "Intervento di reinserzione perfettamente riuscito". Il report
01 aprile 2023 14:00
Sirigu fuori 8 mesi, la Fiorentina perde un grande uomo spogliatoio in 2 mesi decisivi per la stagione
27 marzo 2023 22:25
Tuttosport, Sirigu nei prossimi giorni si opera: rischia di chiudere qui la sua carriera
26 marzo 2023 10:17
Castellacci su Sirigu: "Stagione finita? Temo di sì. Con operazione non ci saranno problemi in futuro"
25 marzo 2023 19:42
Brutto infortunio per Sirigu: lesione al tendine d'Achille. Necessario intervento chirurgico
25 marzo 2023 15:50
Il Napoli si stringe attorno a Sirigu: "Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo"
25 marzo 2023 15:30
Grave infortunio per Sirigu alla caviglia, il portiere è stato soccorso d'urgenza dai medici
25 marzo 2023 12:03
Terracciano titolare? L’ultimo provino sarà decisivo. Sirigu pronto nel caso non ce la faccia
15 marzo 2023 09:32
Cinquini: "Sirigu ha portato maturità, Gollini voleva fare il titolare. Cabral? Ha ritrovato fiducia"
14 marzo 2023 13:38
Pradè: "Oggi è stata una battaglia, con il Sivasspor ci faremo trovare pronti. Sirigu? Professionista serio"
12 marzo 2023 18:02
"Adesso abbiamo la sensazione di avere un centravanti. Quando diremo lo stesso per il portiere?"
25 febbraio 2023 14:09
Probabile formazione: debutto per Sirigu contro il Braga, tridente Ikoné-Cabral e Kouame
23 febbraio 2023 10:04
Corriere Fiorentino, chance per Sirigu contro il Braga: Terracciano va in panchina
21 febbraio 2023 09:26
Terracciano è pronto a mettersi da parte per far spazio al nuovo arrivato Sirigu. L'ex Napoli è pronto per la Conference
20 febbraio 2023 11:20
Quando gioca Sirigu? Più facile che lo faccia in Conference contro il Braga che contro la Juventus
10 febbraio 2023 22:31
Dal Centro Sportivo: occasione Sirigu dal 1'. Potrebbe tornare Castrovilli, ballottaggio Cabral-Jovic
09 febbraio 2023 16:45
Sirigu: "Non mi aspettavo di giocare in Coppa, non è obbligatorio farlo. Alla Fiorentina per il progetto"
03 febbraio 2023 14:11
Ag. Sirigu rivela: "Flirt con Fiorentina durava da anni, piazza gradita. Titolare? Lotterà per giocare"
26 gennaio 2023 18:58
Nazione, Sirigu alla Fiorentina per giocarsi il posto con Terracciano. Con Gollini zero feeling
26 gennaio 2023 10:05
Sirigu: "Non so se giocherò titolare perchè c'è Terracciano. Via da Napoli per diverse motivazioni"
25 gennaio 2023 17:43
Ufficiale: Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo
25 gennaio 2023 17:24
Il Corriere dello Sport, Opzione di rinnovo nel contratto di Sirigu con la Fiorentina
25 gennaio 2023 10:16
Tra stasera e domani mattina le visite mediche di Sirigu a Firenze. Gollini le ha fatte con il Napoli
24 gennaio 2023 17:37
Gazzetta, Gollini visite e firma col Napoli, Sirigu sarà un nuovo giocatore della Fiorentina
24 gennaio 2023 11:40
Viviano: "Fiorentina rischia un altro anno nell'anonimato. Sirigu mi ha chiesto il permesso"
23 gennaio 2023 19:19
Galli: "Scambio Sirigu-Gollini? Ci guadagna la Fiorentina. Non capisco perché Spalletti abbia accettato"
23 gennaio 2023 19:00
Il procuratore di Sirigu conferma: "Oggi è il giorno dello scambio dei documenti per Sirigu alla Fiorentina"
23 gennaio 2023 12:43
TMW, slitta l'arrivo di Sirigu alla Fiorentina ma l'affare si chiuderà: è una questione di pochi giorni
19 gennaio 2023 22:59
Delio Rossi su Sirigu: "Con me era capitano, quando parlava in spogliatoio aveva il suo peso"
19 gennaio 2023 18:55
Entro 48 ore Sirigu sarà il nuovo portiere della Fiorentina. Arriva in prestito secco dal Napoli
18 gennaio 2023 17:45
Galli: "Gollini via e arriva Sirigu, ci guadagna la Fiorentina. Martinelli deve essere il titolare fra 2 anni"
18 gennaio 2023 17:28
TMW, Atalanta non si oppone al passaggio di Gollini dal Napoli alla Fiorentina, continuano contatti
18 gennaio 2023 15:20
Tuttosport, Sirigu-Fiorentina ormai manca solo l’ufficialità. Gollini approderà al Napoli
18 gennaio 2023 09:52
TMW, Gollini-Fiorentina addio vicino, aspetta il Napoli, ha rifiutato lo Spezia nei giorni scorsi
17 gennaio 2023 23:00
Giuntoli conferma la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Sirigu e Gollini: "Ne stiamo parlando"
17 gennaio 2023 21:46
Venerato conferma: "Lo scambio Sirigu-Gollini verrà annunciato all'inizio della prossima settimana"
17 gennaio 2023 16:50
Pedullà annuncia: "Sirigu alla Fiorentina e Gollini al Napoli, trattativa molto avanzata, si dei club"
17 gennaio 2023 15:58
Corriere dello Sport: “Scambio Gollini-Sirigu si farà. Il Napoli tratta la formula con l’Atalanta"
17 gennaio 2023 09:30
Pedullà annuncia: "Fiorentina apre allo scambio Gollini-Sirigu. Portiere ha chiesto cessione al Napoli"
16 gennaio 2023 23:16
Nazione: "Italiano vuole una vera riserva di Terracciano. Prende piede scambio Gollini-Sirigu"
15 gennaio 2023 10:50
Sky Sport: "Napoli vuole Gollini dalla Fiorentina, possibile scambio con Sirigu che andrebbe a Firenze"
14 gennaio 2023 00:08
Sirigu rivela: "Il sogno mio e di Astori era di comprare un Audi, ma ci ritrovammo con due utilitarie"
23 dicembre 2022 13:17
Sirigu ricorda: "Astori veniva da me a ogni angolo a dirmi: "Occhio Salva, ora ti faccio gol" e sorrideva"
23 dicembre 2022 13:02
Sirigu ricorda commosso: "Con Astori eravamo compagni anche da avversari, abbiamo condiviso tutto"
16 novembre 2022 12:58
Figuraccia Torino, furia Sirigu contro i compagni: "Vi divertite a fare figure di me**a"?
13 maggio 2021 10:51
Borja Valero: "Un vero piacere tornare qui. L'unica cosa che contava era vincere"
19 settembre 2020 22:05
Pradè: "Potevamo segnare più gol. Il nostro centrocampo è fortissimo, ottima vittoria oggi"
19 settembre 2020 21:32
Tensione Torino: rissa sfiorata tra Sirigu e Rincon in allenamento…
08 maggio 2019 22:24
Torino, Sirigu entra nella storia del club per il record di inviolabilità...
03 marzo 2019 16:06
A Siviglia per giocare, ma fino ad ora Sirigu è panchinaro fisso. La sua volontà adesso...
27 ottobre 2016 20:05
Sirigu ad un passo dal Siviglia, arriva in prestito e l'ingaggio lo paga il Psg
25 agosto 2016 10:45
UN PROBLEMA GRANDE ED UNA SOLUZIONE FACILE. MA DA FIRENZE FANNO FINTA DI NON VEDERE...
21 agosto 2016 14:32
Sirigu clamoroso: quarto portiere? Il Psg lo sconta, con 6 milioni è viola
31 luglio 2016 15:52
La Nazione, tutte le condizioni che possono portare Sirigu alla Fiorentina
11 giugno 2016 11:21
La Nazione, Sirigu e Gollini costano troppo, ci sarà ancora Tatarusanu con Lezzerini secondo
06 giugno 2016 11:08
Sarà divorzio tra Sirigu e il Psg. La Fiorentina può prenderlo ad una condizione
23 maggio 2016 11:36
La Fiorentina aspetta Sirigu, intanto manda in prestito Lezzerini con un occhio su Gollini...
18 maggio 2016 09:52
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