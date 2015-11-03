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Notizie Sirigu Fiorentina

Sirigu ricorda: "Abbiamo perso 2 finali in maniera surreale, meritavamo di vincere. Tanta sfortuna"

22 marzo 2025 22:29

Sirigu racconta: "Italiano ha insegnato a tutti a credere in quello che si faceva, non mi stupisce che si parli di lui"

02 giugno 2024 11:07

Ufficiale: Sirigu ha firmato con il Nizza e torna in Francia. L'ex Fiorentina sarà secondo portiere

15 settembre 2023 13:40

Sentite Sirigu: "Sto per tornare. Se la Fiorentina ha bisogno di me, io sono qua. Mi sono divertito tantissimo"

02 agosto 2023 08:27

La Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto di Sirigu, sarà svincolato e libero di firmare con altri

27 giugno 2023 21:14

Saponara e Sirigu hanno i contratti in scadenza il 30 giugno: se ne discuterà a fine stagione 

09 maggio 2023 10:02

Sirigu operato al tendine d'Achille: "Intervento di reinserzione perfettamente riuscito". Il report

01 aprile 2023 14:00

Sirigu fuori 8 mesi, la Fiorentina perde un grande uomo spogliatoio in 2 mesi decisivi per la stagione

27 marzo 2023 22:25

Tuttosport, Sirigu nei prossimi giorni si opera: rischia di chiudere qui la sua carriera

26 marzo 2023 10:17

Castellacci su Sirigu: "Stagione finita? Temo di sì. Con operazione non ci saranno problemi in futuro"

25 marzo 2023 19:42

Brutto infortunio per Sirigu: lesione al tendine d'Achille. Necessario intervento chirurgico

25 marzo 2023 15:50

Il Napoli si stringe attorno a Sirigu: "Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo"

25 marzo 2023 15:30

Grave infortunio per Sirigu alla caviglia, il portiere è stato soccorso d'urgenza dai medici

25 marzo 2023 12:03

Terracciano titolare? L’ultimo provino sarà decisivo. Sirigu pronto nel caso non ce la faccia 

15 marzo 2023 09:32

Cinquini: "Sirigu ha portato maturità, Gollini voleva fare il titolare. Cabral? Ha ritrovato fiducia"

14 marzo 2023 13:38

Pradè: "Oggi è stata una battaglia, con il Sivasspor ci faremo trovare pronti. Sirigu? Professionista serio"

12 marzo 2023 18:02

"Adesso abbiamo la sensazione di avere un centravanti. Quando diremo lo stesso per il portiere?"

25 febbraio 2023 14:09

Probabile formazione: debutto per Sirigu contro il Braga, tridente Ikoné-Cabral e Kouame

23 febbraio 2023 10:04

Corriere Fiorentino, chance per Sirigu contro il Braga: Terracciano va in panchina 

21 febbraio 2023 09:26

Terracciano è pronto a mettersi da parte per far spazio al nuovo arrivato Sirigu. L'ex Napoli è pronto per la Conference

20 febbraio 2023 11:20

Quando gioca Sirigu? Più facile che lo faccia in Conference contro il Braga che contro la Juventus

10 febbraio 2023 22:31

Dal Centro Sportivo: occasione Sirigu dal 1'. Potrebbe tornare Castrovilli, ballottaggio Cabral-Jovic

09 febbraio 2023 16:45

Sirigu: "Non mi aspettavo di giocare in Coppa, non è obbligatorio farlo. Alla Fiorentina per il progetto"

03 febbraio 2023 14:11

Ag. Sirigu rivela: "Flirt con Fiorentina durava da anni, piazza gradita. Titolare? Lotterà per giocare"

26 gennaio 2023 18:58

Nazione, Sirigu alla Fiorentina per giocarsi il posto con Terracciano. Con Gollini zero feeling

26 gennaio 2023 10:05

Sirigu: "Non so se giocherò titolare perchè c'è Terracciano. Via da Napoli per diverse motivazioni"

25 gennaio 2023 17:43

Ufficiale: Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo

25 gennaio 2023 17:24

Il Corriere dello Sport, Opzione di rinnovo nel contratto di Sirigu con la Fiorentina

25 gennaio 2023 10:16

Tra stasera e domani mattina le visite mediche di Sirigu a Firenze. Gollini le ha fatte con il Napoli

24 gennaio 2023 17:37

Gazzetta, Gollini visite e firma col Napoli, Sirigu sarà un nuovo giocatore della Fiorentina

24 gennaio 2023 11:40

Viviano: "Fiorentina rischia un altro anno nell'anonimato. Sirigu mi ha chiesto il permesso"

23 gennaio 2023 19:19

Galli: "Scambio Sirigu-Gollini? Ci guadagna la Fiorentina. Non capisco perché Spalletti abbia accettato"

23 gennaio 2023 19:00

Il procuratore di Sirigu conferma: "Oggi è il giorno dello scambio dei documenti per Sirigu alla Fiorentina"

23 gennaio 2023 12:43

TMW, slitta l'arrivo di Sirigu alla Fiorentina ma l'affare si chiuderà: è una questione di pochi giorni

19 gennaio 2023 22:59

Delio Rossi su Sirigu: "Con me era capitano, quando parlava in spogliatoio aveva il suo peso"

19 gennaio 2023 18:55

Entro 48 ore Sirigu sarà il nuovo portiere della Fiorentina. Arriva in prestito secco dal Napoli

18 gennaio 2023 17:45

Galli: "Gollini via e arriva Sirigu, ci guadagna la Fiorentina. Martinelli deve essere il titolare fra 2 anni"

18 gennaio 2023 17:28

TMW, Atalanta non si oppone al passaggio di Gollini dal Napoli alla Fiorentina, continuano contatti

18 gennaio 2023 15:20

Tuttosport, Sirigu-Fiorentina ormai manca solo l’ufficialità. Gollini approderà al Napoli

18 gennaio 2023 09:52

TMW, Gollini-Fiorentina addio vicino, aspetta il Napoli, ha rifiutato lo Spezia nei giorni scorsi

17 gennaio 2023 23:00

Giuntoli conferma la trattativa tra Napoli e Fiorentina per Sirigu e Gollini: "Ne stiamo parlando"

17 gennaio 2023 21:46

Venerato conferma: "Lo scambio Sirigu-Gollini verrà annunciato all'inizio della prossima settimana"

17 gennaio 2023 16:50

Pedullà annuncia: "Sirigu alla Fiorentina e Gollini al Napoli, trattativa molto avanzata, si dei club"

17 gennaio 2023 15:58

Corriere dello Sport: “Scambio Gollini-Sirigu si farà. Il Napoli tratta la formula con l’Atalanta"

17 gennaio 2023 09:30

Pedullà annuncia: "Fiorentina apre allo scambio Gollini-Sirigu. Portiere ha chiesto cessione al Napoli"

16 gennaio 2023 23:16

Nazione: "Italiano vuole una vera riserva di Terracciano. Prende piede scambio Gollini-Sirigu"

15 gennaio 2023 10:50

Sky Sport: "Napoli vuole Gollini dalla Fiorentina, possibile scambio con Sirigu che andrebbe a Firenze"

14 gennaio 2023 00:08

Sirigu rivela: "Il sogno mio e di Astori era di comprare un Audi, ma ci ritrovammo con due utilitarie"

23 dicembre 2022 13:17

Sirigu ricorda: "Astori veniva da me a ogni angolo a dirmi: "Occhio Salva, ora ti faccio gol" e sorrideva"

23 dicembre 2022 13:02

Sirigu ricorda commosso: "Con Astori eravamo compagni anche da avversari, abbiamo condiviso tutto"

16 novembre 2022 12:58

Figuraccia Torino, furia Sirigu contro i compagni: "Vi divertite a fare figure di me**a"?

13 maggio 2021 10:51

Borja Valero: "Un vero piacere tornare qui. L'unica cosa che contava era vincere"

19 settembre 2020 22:05

Pradè: "Potevamo segnare più gol. Il nostro centrocampo è fortissimo, ottima vittoria oggi"

19 settembre 2020 21:32

Tensione Torino: rissa sfiorata tra Sirigu e Rincon in allenamento…

08 maggio 2019 22:24

Torino, Sirigu entra nella storia del club per il record di inviolabilità...

03 marzo 2019 16:06

A Siviglia per giocare, ma fino ad ora Sirigu è panchinaro fisso. La sua volontà adesso...

27 ottobre 2016 20:05

Sirigu ad un passo dal Siviglia, arriva in prestito e l'ingaggio lo paga il Psg

25 agosto 2016 10:45

UN PROBLEMA GRANDE ED UNA SOLUZIONE FACILE. MA DA FIRENZE FANNO FINTA DI NON VEDERE...

21 agosto 2016 14:32

Sirigu clamoroso: quarto portiere? Il Psg lo sconta, con 6 milioni è viola

31 luglio 2016 15:52

La Nazione, tutte le condizioni che possono portare Sirigu alla Fiorentina

11 giugno 2016 11:21

La Nazione, Sirigu e Gollini costano troppo, ci sarà ancora Tatarusanu con Lezzerini secondo

06 giugno 2016 11:08

Sarà divorzio tra Sirigu e il Psg. La Fiorentina può prenderlo ad una condizione

23 maggio 2016 11:36

La Fiorentina aspetta Sirigu, intanto manda in prestito Lezzerini con un occhio su Gollini...

18 maggio 2016 09:52

In Francia confermano, Sirigu sarà il nuovo portiere della Fiorentina. L'indiscrezione...

19 aprile 2016 13:01

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