Sirigu rivela: "Il sogno mio e di Astori era di comprare un Audi, ma ci ritrovammo con due utilitarie"
L'ex compagno di Astori Sirigu ha raccontato dei loro sogni quando erano ancora dei ragazzini alla Cremonese
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2022 13:17
Il portiere del Napoli Sirigu al premio Ussi ha parlato anche del suo sogno e di quello di Astori. Queste le sue parole: "Davide mi ricordava sempre che con i primi stipendi ricevuti da giocatore a Cremona giravamo tutte le concessonarie in cerca di belle auto. Sognavamo le Audi, ma finimmo per compraci due utilitarie! (ride ndr)".
L'INTERVISTA COMPLETA A SIRIGU
https://www.labaroviola.com/sirigu-ricorda-astori-veniva-da-me-a-ogni-angolo-a-dirmi-occhio-salva-ora-ti-faccio-gol-e-sorrideva/196808/