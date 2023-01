Delio Rossi su Sirigu: “Con me era capitano, quando parlava in spogliatoio aveva il suo peso”

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a Radio Bruno del prossimo portiere Viola Salvatore Sirigu che ha allenato ai tempi del Palermo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sirigu? Era il mio capitano ed era un giocatore di talento che lo ha portato ad avere una grande carriera che ha giocato in grande squadre.

Uomo spogliatoio? Come carattere non è uno che batte i pugni sul tavolo ma quando parlava aveva il suo peso.

Scambio con Gollini? Spero che nello scambio ci guadagni la Fiorentina ma non lo conosco.

Obiettivi Fiorentina? Anno scorso hanno fatto una stagione sopra le righe: quando vai a giocarti tre competizioni devi avere una grande rosa competitiva e non abbiano trovato la soluzione in attacco. Forse non sono gli attaccanti adatti al gioco di Italiano.

Pressione della piazza? In certi ambienti si sente di più e personalmente la pressione me la creavo io perchè se fai questo mestiere devi saperla gestire.”

