Notizie Delio Rossi Fiorentina

Delio Rossi: "La Conference non può compensare l'amarezza della Serie B, mi concentrerei sul campionato"
11 febbraio 2026 22:31
D. Rossi su Fagioli: “Ha mostrato qualità, il problema sta nei giocatori che non l’hanno mai fatto”
14 novembre 2025 16:10
Delio Rossi: "La società deve chiarezza e delle scuse all'ambiente, si è sbagliata totalmente la strategia"
04 novembre 2025 22:49
Delio Rossi: “Palladino ha saputo cogliere l'occasione, ma Italiano ha fatto la gavetta vera”
24 aprile 2025 23:03
Delio Rossi: "Juve parte favorita, i valori sono diversi. La Fiorentina in Conference è calata nel 2° tempo"
15 marzo 2025 16:49
Delio Rossi: "Per la Fiorentina solo dal decimo posto in giù sarebbe un brutto fallimento"
03 marzo 2025 13:06
Delio Rossi: "Fiorentina a lungo sopravvalutata durante la stagione, bisogna fidarsi di Palladino"
26 febbraio 2025 22:15
Delio Rossi: "Pongracic fuori perchè Comuzzo è più forte. Palladino inesperto, la società lo protegga"
20 gennaio 2025 19:52
Delio Rossi sicuro: "Fiorentina inferiore alla Lazio, può arrivare massimo sesta. Colpani gioca fuori ruolo"
16 ottobre 2024 13:46
Delio Rossi: "Palladino ha giocato con la Fiorentina incompleta. Bisogna aspettare 10 partite per giudicare"
19 settembre 2024 19:30
Delio Rossi: "La Fiorentina ha perso punti in campionato perchè le riserve non sono forti come i titolari"
20 aprile 2024 13:52
Sentite Delio Rossi: "L'episodio di Ljajic mi ha condizionato la carriera. Sono scivolato, è stato un fatto scenico"
29 marzo 2024 19:25
Dopo la testata e l'esonero, squalifica in vista per D'Aversa. A Delio Rossi furono dati 3 mesi
11 marzo 2024 14:30
Delio Rossi sentenzia: "Nzola non è da Fiorentina, Beltran è andato molto male fino ad ora"
05 dicembre 2023 13:39
Delio Rossi: "Quando allenavo la Fiorentina tante categorie di differenza con la Juventus"
02 novembre 2023 19:39
Delio Rossi attacca: "Milenkovic errore da bambino. Ecco perché le grandi non lo hanno mai preso"
31 ottobre 2023 23:08
Delio Rossi su Sirigu: "Con me era capitano, quando parlava in spogliatoio aveva il suo peso"
19 gennaio 2023 18:55
Delio Rossi avverte: "Fiorentina, non sarà facile vincere a Salerno. L'Arechi spingerà i granata"
22 aprile 2022 22:44
Ferrara: “Lo schiaffone nella notte degli Oscar? Un omaggio a Delio Rossi e Ljajic”
02 aprile 2022 09:11
Delio Rossi: "Al contrario di tanti altri allenatori Italiano è arrivato in Serie A perchè se l'è meritato"
03 febbraio 2022 13:42
D. Rossi: "Vlahovic faccia il giocatore finché è a Firenze. Deve tanto alla Fiorentina"
13 ottobre 2021 22:01
D. Rossi: "Non basterà solo Gattuso per tornare ai vertici: bisogna mettergli a disposizione una squadra all'altezza"
28 maggio 2021 14:16
D.Rossi: "Vlahovic un tesoro prezioso. Lite con Liajic? Rimasi sorpreso dell'esonero.."
10 maggio 2021 12:51
Delio Rossi è sicuro: "La gara contro la Fiorentina è la più dura per la Lazio, sarà un crocevia"
07 maggio 2021 16:10
Delio Rossi: "Prandelli? Potrà far bene ma la Fiorentina la vedo dietro a 7-8 squadre"
13 novembre 2020 17:41
Delio Rossi su Chiesa: "Se ti sceglie la Juve vuol dire che..."
02 ottobre 2020 15:13
Delio Rossi a Il Giornale: "Sarri può permettersi anche il lusso di sbagliare formazione"
20 giugno 2020 19:59
Delio Rossi: "Il campionato è iniziato e va finito. Non si possono cambiare le carte in tavola"
14 aprile 2020 18:46
Romulo: "Devo tanto a Mihajlovic. Delio Rossi? Quando sento il suo nome ho ancora gli incubi"
07 aprile 2020 10:37
Delio Rossi: "Il Coronavirus non è colpa dei calciatori, ed è difficile che rinuncino agli stipendi"
27 marzo 2020 14:39
D.Rossi: "Commisso un presidente genuino. I DV non sostenuti dai politici fiorentini.."
12 marzo 2020 20:49
D.Rossi: "Viola ora solidi, Montella con poche alternative ai titolari. Ribery non sorprende più.."
25 ottobre 2019 19:49
Palermo, ufficiale: Delio Rossi ritorna in panchina e subentra a Stellone
24 aprile 2019 13:29
Pioli come Delio Rossi, altro record negativo per il tecnico e la Fiorentina. In quella stagione..
10 novembre 2018 10:52
Fiorentina mai così male dai tempi di Miha e Delio Rossi: 28 punti in 21 gare, meno 6 rispetto ad un anno fa...
21 gennaio 2018 20:21
Rossi: "Hanno deluso i big durante la stagione. Ljajic? Capitolo chiuso. Bisogna capire gli obiettivi..."
04 marzo 2017 12:21
Delio Rossi: "Sousa ormai lo conoscono tutti, il matrimonio di Zarate..."
05 ottobre 2016 15:38
D. Rossi: "I Della Valle vinceranno a Firenze, sono ambiziosi. Se torna Corvino..."
07 maggio 2016 14:21
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