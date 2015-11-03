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Notizie Delio Rossi Fiorentina

Delio Rossi: "La Conference non può compensare l'amarezza della Serie B, mi concentrerei sul campionato"

11 febbraio 2026 22:31

D. Rossi su Fagioli: “Ha mostrato qualità, il problema sta nei giocatori che non l’hanno mai fatto”

14 novembre 2025 16:10

Delio Rossi: "La società deve chiarezza e delle scuse all'ambiente, si è sbagliata totalmente la strategia"

04 novembre 2025 22:49

Delio Rossi: “Palladino ha saputo cogliere l'occasione, ma Italiano ha fatto la gavetta vera”

24 aprile 2025 23:03

Delio Rossi: "Juve parte favorita, i valori sono diversi. La Fiorentina in Conference è calata nel 2° tempo"

15 marzo 2025 16:49

Delio Rossi: "Per la Fiorentina solo dal decimo posto in giù sarebbe un brutto fallimento"

03 marzo 2025 13:06

Delio Rossi: "Fiorentina a lungo sopravvalutata durante la stagione, bisogna fidarsi di Palladino"

26 febbraio 2025 22:15

Delio Rossi: "Pongracic fuori perchè Comuzzo è più forte. Palladino inesperto, la società lo protegga"

20 gennaio 2025 19:52

Delio Rossi sicuro: "Fiorentina inferiore alla Lazio, può arrivare massimo sesta. Colpani gioca fuori ruolo"

16 ottobre 2024 13:46

Delio Rossi: "Palladino ha giocato con la Fiorentina incompleta. Bisogna aspettare 10 partite per giudicare"

19 settembre 2024 19:30

Delio Rossi: "La Fiorentina ha perso punti in campionato perchè le riserve non sono forti come i titolari"

20 aprile 2024 13:52

Sentite Delio Rossi: "L'episodio di Ljajic mi ha condizionato la carriera. Sono scivolato, è stato un fatto scenico"

29 marzo 2024 19:25

Dopo la testata e l'esonero, squalifica in vista per D'Aversa. A Delio Rossi furono dati 3 mesi

11 marzo 2024 14:30

Delio Rossi sentenzia: "Nzola non è da Fiorentina, Beltran è andato molto male fino ad ora"

05 dicembre 2023 13:39

Delio Rossi: "Quando allenavo la Fiorentina tante categorie di differenza con la Juventus"

02 novembre 2023 19:39

Delio Rossi attacca: "Milenkovic errore da bambino. Ecco perché le grandi non lo hanno mai preso"

31 ottobre 2023 23:08

Delio Rossi su Sirigu: "Con me era capitano, quando parlava in spogliatoio aveva il suo peso"

19 gennaio 2023 18:55

Delio Rossi avverte: "Fiorentina, non sarà facile vincere a Salerno. L'Arechi spingerà i granata"

22 aprile 2022 22:44

Ferrara: “Lo schiaffone nella notte degli Oscar? Un omaggio a Delio Rossi e Ljajic”

02 aprile 2022 09:11

Delio Rossi: "Al contrario di tanti altri allenatori Italiano è arrivato in Serie A perchè se l'è meritato"

03 febbraio 2022 13:42

D. Rossi: "Vlahovic faccia il giocatore finché è a Firenze. Deve tanto alla Fiorentina"

13 ottobre 2021 22:01

D. Rossi: "Non basterà solo Gattuso per tornare ai vertici: bisogna mettergli a disposizione una squadra all'altezza"

28 maggio 2021 14:16

D.Rossi: "Vlahovic un tesoro prezioso. Lite con Liajic? Rimasi sorpreso dell'esonero.."

10 maggio 2021 12:51

Delio Rossi è sicuro: "La gara contro la Fiorentina è la più dura per la Lazio, sarà un crocevia"

07 maggio 2021 16:10

Delio Rossi: "Prandelli? Potrà far bene ma la Fiorentina la vedo dietro a 7-8 squadre"

13 novembre 2020 17:41

Delio Rossi su Chiesa: "Se ti sceglie la Juve vuol dire che..."

02 ottobre 2020 15:13

Delio Rossi a Il Giornale: "Sarri può permettersi anche il lusso di sbagliare formazione"

20 giugno 2020 19:59

Delio Rossi: "Il campionato è iniziato e va finito. Non si possono cambiare le carte in tavola"

14 aprile 2020 18:46

Romulo: "Devo tanto a Mihajlovic. Delio Rossi? Quando sento il suo nome ho ancora gli incubi"

07 aprile 2020 10:37

Delio Rossi: "Il Coronavirus non è colpa dei calciatori, ed è difficile che rinuncino agli stipendi"

27 marzo 2020 14:39

D.Rossi: "Commisso un presidente genuino. I DV non sostenuti dai politici fiorentini.."

12 marzo 2020 20:49

D.Rossi: "Viola ora solidi, Montella con poche alternative ai titolari. Ribery non sorprende più.."

25 ottobre 2019 19:49

Palermo, ufficiale: Delio Rossi ritorna in panchina e subentra a Stellone

24 aprile 2019 13:29

Pioli come Delio Rossi, altro record negativo per il tecnico e la Fiorentina. In quella stagione..

10 novembre 2018 10:52

Fiorentina mai così male dai tempi di Miha e Delio Rossi: 28 punti in 21 gare, meno 6 rispetto ad un anno fa...

21 gennaio 2018 20:21

Rossi: "Hanno deluso i big durante la stagione. Ljajic? Capitolo chiuso. Bisogna capire gli obiettivi..."

04 marzo 2017 12:21

Delio Rossi: "Sousa ormai lo conoscono tutti, il matrimonio di Zarate..."

05 ottobre 2016 15:38

D. Rossi: "I Della Valle vinceranno a Firenze, sono ambiziosi. Se torna Corvino..."

07 maggio 2016 14:21

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