Delio Rossi: "Sousa ormai lo conoscono tutti, il matrimonio di Zarate..."

L'ex tecnico viola Delio Rossi ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Bruno:"La Fiorentina ha ancora tempo per trovare il giusto assetto. In rosa ci sono giocatori importanti, se un gruppo fu...

L'ex tecnico viola Delio Rossi ha parlato del momento della Fiorentina a Radio Bruno:"La Fiorentina ha ancora tempo per trovare il giusto assetto. In rosa ci sono giocatori importanti, se un gruppo funziona è giusto confermarlo. Se fossero partiti tutti i big, sarebbe giusto parlare di ridimensionamento, ma così non è stato: i big dovranno fare autocritica e cercare di migliorare. Il gioco di Sousa lo scorso anno era nuovo e imprevedibile, ma adesso è stato studiato. Ilicic? Ha bisogno di fiducia per avere un rendimento alto. Zarate è maturato molto grazie al matrimonio: ha talento e nel corso degli anni è migliorato molto".