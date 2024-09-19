Delio Rossi: "Palladino ha giocato con la Fiorentina incompleta. Bisogna aspettare 10 partite per giudicare"

Io non guarderei la classifica ma penserei partita per partita, vedere i miglioramenti e quando l'allenatore avrà tutti a disposizione si potrà dare un giudizio

L'ex tecnico, Delio Rossi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell'inizio di stagione della Fiorentina e le difficoltà trovate da Raffaele Palladino in questo avvio. Queste le sue dichiarazioni:

"Come esce Palladino da questa situazione? Ne esci in una sola maniera: non devi stare a sentire nessuno e continuare a lavorare se credi in quello che stai facendo. Per questo io parlo di tappi nell'orecchio se credi nel tuo lavoro e nella tua squadra, io voglio sbagliare con la mia testa. Quando si vince si festeggia e quando si perde si spiega. Conosco Firenze ma non è diversa dalle altre piazze, abbiamo l'anomalia che alla terza giornata il mercato è ancora aperto ed i giocatori sono arrivati l'ultimo giorno quindi vuol dire che ha giocato con la squadra incompleta nelle prime partite. Io penso che per dare un giudizio su una squadra bisogna aspettare 10 partite almeno con tutti a regime, senza questa situazione delle nazionali con i giocatori che vanno e vengono. La Fiorentina per come è strutturata è inferiore a 5 o 6 squadre nel campionato. Se fa bene la Fiorentina arriva fra le prime 6 e se fa male arriva undicesima."

L'OPINIONE DI LORENZO AMORUSO SU PALLADINO

https://www.labaroviola.com/amoruso-netto-palladino-rischia-molto-cosa-ha-portato-alla-squadra-fino-a-questo-momento/268933/