D. Rossi: "Non basterà solo Gattuso per tornare ai vertici: bisogna mettergli a disposizione una squadra all'altezza"

Le parole di Delio Rossi su Gennaro Gattuso ai microfoni di Lady Radio

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del nuovo tecnico Viola, Gennaro Gattuso, con il quale ha condiviso una parentesi alla Salernitana nella stagione 98'/99'. Ecco le sue parole:

"Era molto giovane ma ricordo quando affrontammo la Fiorentina che marcò Rui Costa e non gli fece toccare palla. Rino ha una dote speciale, ha vinto tutto da calciatore e ha giocato con grandi campioni, ma è sempre rimasto umile. E l'ha dimostrato da allenatore, partendo dal basso e facendo la gavetta. Quello che dovrebbe far stare tranquilli i tifosi è una società che vuole investire, anche se Gattuso certamente non basta per passare dalla lotta salvezza ai vertici. Bisogna mettergli a disposizione una squadra all'altezza".

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