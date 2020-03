Delio Rossi, ex allenatore viola, ha parlato così, a Cronache di Spogliatoio, della situazione attuale in casa Fiorentina: “Non conosco il presidente Commisso nello specifico, ma non mi pare un falso prete. Lui è una persona genuina. Quello che pensa lo dice, è molto presente per la Fiorentina e questo la gente lo apprezza. I tifosi ti permettono anche di sbagliare, di andare sopra le righe, se sei una persona vera e vedono che lo fai senza malizia. Sotto questo punto di vista mi sembra un presidente genuino. I Della Valle? Il loro rapporto con la città era incancrenito in maniera irreparabile. Eranopartoti troppo in alto forse, portando la squadra stabilmente in europa ed in Champions League. Poi oltretutto, non essendo loro di Firenze, non hanno avuto grande sostegno dalla politica visto che comunque avevano grandi progetti in mente. Penso che alla fine la cessione della società era diventata inevitabile, anche se Andrea, a differenza di Diego, era veramente appassionato alla Fiorentina”.

Tuttomercatoweb.com