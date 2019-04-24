Palermo, ufficiale: Delio Rossi ritorna in panchina e subentra a Stellone

Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo, è arrivarto ieri sera in città e stamattina ha firmato il contratto che lo legherà fino al 30 giugno al club rosanero. Prendo il posto di Roberto Stellon...

A cura di Redazione Labaroviola 24 aprile 2019 13:29

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