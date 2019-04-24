Palermo, ufficiale: Delio Rossi ritorna in panchina e subentra a Stellone
Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo, è arrivarto ieri sera in città e stamattina ha firmato il contratto che lo legherà fino al 30 giugno al club rosanero. Prendo il posto di Roberto Stellon...
A cura di Redazione Labaroviola
24 aprile 2019 13:29
Delio Rossi è il nuovo allenatore del Palermo, è arrivarto ieri sera in città e stamattina ha firmato il contratto che lo legherà fino al 30 giugno al club rosanero. Prendo il posto di Roberto Stellone.
L'allenatore romagnolo aveva già guidato i rosanero dal 2009 al 2011, ottenendo in entrambe le stagioni la qualificazione all'Europa League.
Fonte: Repubblica