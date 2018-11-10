Pioli come Delio Rossi, altro record negativo per il tecnico e la Fiorentina. In quella stagione..
Come riporta La Nazione, la Fiorentina di Pioli ha raggiunto quota 6 gare consecutive senza successi fuori casa in questo campionato. Per ritrovare 6 gare consecutive esterne senza vittorie in un camp...
Come riporta La Nazione, la Fiorentina di Pioli ha raggiunto quota 6 gare consecutive senza successi fuori casa in questo campionato. Per ritrovare 6 gare consecutive esterne senza vittorie in un campionato dobbiamo tornare indietro fino alla primavera del 2012, quando i viola, guidati in panchina da Delio Rossi, conseguirono 3 pareggi e 3 sconfitte.
Questo incantesimo fu poi spezzato a San Siro contro il Milan grazie alla vittoria per 1-2. In quel campionato la squadra viola, guidata inizialmente da Mihajlovic ed avvicendato poi dallo stesso Delio Rossi, ha registrato l’ultima peggior partenza in trasferta sotto l’aspetto della mancanza di successi esterni: solo 3 pareggi nelle prime 8 trasferte.