L’ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, é stato intervistato a Il Giornale.

Queste le sue parole: “Sarri ha una grande abbondanza e con i 5 cambi può permettersi anche il lusso di sbagliare formazione. Basti pensare a giocatori come Higuain o Rabiot che giocherebbero titolari in tutte le squadre ma alla Juventus fanno le riserve. Allo stop del campionato la Lazio veniva da un trend positivo di risultati ed era avvantaggiata dal giocare solo una volta alla settimana. Era diventata la mia squadra favorita per lo Scudetto. Adesso però, con così tante sfide ravvicinate e giocando quasi sempre con gli stessi titolari, i laziali rischiano di arrivare spremuti al rush finale”.