Delio Rossi: "Fiorentina a lungo sopravvalutata durante la stagione, bisogna fidarsi di Palladino"

L'ex allenatore viola crede inoltre che la natura delle difficoltà della Fiorentina sia soprattutto fisica piuttosto che mentale

Delio Rossi, ex allenatore di Fiorentina e Lecce, ha parlato della situazione attuale della squadra viola in vista della partita contro i salentini, intervenendo a Radio Bruno Toscana:

“Difficile giudicare un momento molto delicato. Secondo me è stata una squadra sopravvalutata a lungo durante la stagione, adesso è fin troppo sottovalutata come rosa. La verità sta nel mezzo. E credo poco nei discorsi che parlano della condizione mentale, il problema della squadra è soprattutto fisico”.

Come sostituire Kean? “Zaniolo e Beltran non sono punte centrali, ci possono giocare e ci hanno giocato ma non è il loro ruolo. La Fiorentina ha un allenatore qualificato in panchina, non possiamo far altro che fidarci di Palladino. In più Zaniolo, come Fagioli, viene da una piazza ‘superiore’ ma senza aver trovato spazio per esprimersi. Entrambi dovranno dimostrare di essere all'altezza”.