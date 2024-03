Dopo la testata e l’esonero, squalifica in vista per D’Aversa. A Delio Rossi furono dati 3 mesi

A decidere sulla squalifica per Roberto D’Aversa dopo i fatti che lo hanno visto protagonista ieri al Via del Mare sarà il Giudice Sportivo che domani delibererà sul turno di Serie A. La Gazzetta dello Sport ipotizza una maxi-squalifica per l’allenatore ripescando il Codice di giustizia sportiva, al comma 2 dell’art. 39, nel quale si legge: «Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato». Ma c’è un precedente e riguarda proprio la Fiorentina. Era il 2 maggio 2012, quando Delio Rossi prese a pugni Ljajic in panchina: in quel caso fu esonero e tre mesi di squalifica scontati quasi interamente in estate. L’ipotesi più accreditata per D’Aversa è quella di uno stop che lo tenga lontano dai campi fino a fine stagione, ma tutto dipende da che cosa ha in mano il Giudice.

