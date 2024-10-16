Delio Rossi sicuro: "Fiorentina inferiore alla Lazio, può arrivare massimo sesta. Colpani gioca fuori ruolo"

L'ex allenatore viola Delio Rossi ha parlato delle potenzialità della Fiorentina, sottolineando come Palladino debba ancora trovare la quadra

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando alcuni temi caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sulla situazione della Fiorentina: “Secondo me la Fiorentina deve ancora trovare la dimensione giusta. Nell'arco della stessa partita fa vedere cose buone e cose meno buone, Palladino è arrivato con un’idea che sta modificando in base alla situazione, come deve fare un allenatore intelligente. Però penso che ancora non abbia trovato la sua dimensione, nonostante le vittorie contro Milan e Lazio abbiano dato fiducia.”

Sul gioco della Fiorentina: “Più facile fare partite su certe squadre che su altre, per questo dico che la Fiorentina deve trovare la propria dimensione. Per caratteristiche, i viola fanno fatica con squadre che si chiudono di più, e questa poi è la differenza tra una squadra piccola e una grande. C’è la questione dei giocatori, che vanno messi in condizione, ci vuole un po’ di tempo. Basta vedere Adli, Cataldi sono arrivati alla fine e non erano titolari nelle loro precedenti squadre, questo fa sì che ci voglia un po’ di tempo ad assestarsi. Palladino era arrivato con un’idea, si è accorto che ha dovuto cambiare per trovare sicurezza e certezze. Secondo me fino alla decima giornata la situazione è tutta da definire, poi si assesterà la classifica e si capiranno le ambizioni delle varie società.”

Sull’ambizione di classifica: “La Fiorentina ha acquisito qualcosa a livello di giocatori, penso soprattutto a Gudmundsson, che è un giocatore davvero importante che ha le qualità per stare nelle squadre di vertice. Tuttavia, ha perso Nico Gonzalez, un giocatore che fa la differenza quando sta bene. Diciamo che gli altri arrivati non mi sembrano giocatori che possano stravolgere il campionato di una squadra, Kean è una scommessa che per ora la Fiorentina sta vincendo, ma non giocava titolare nella Juventus. La Fiorentina è un po’ come la Lazio, forse è inferiore perché nei singoli vedo meglio i biancocelesti. Secondo me se fa bene arriva sesta se va male arriva decima, il range è quello.”

Su alcuni nuovi acquisti: “Cataldi giocatore molto intelligente, io lo vedo come play davanti alla difesa. Lui è un giocatore molto tecnico, sa stare in campo, mi sembra un po' simile ad Adli. Attualmente alla Fiorentina vedo alcuni giocatori fuori ruolo, Colpani non mi sembra un esterno, Bove tantomeno, per questo dico che per me l’allenatore sta ancora facendo delle prove. Questa è una mia opinione, ognuno propone calcio come meglio crede, ma ho la sensazione che Palladino si stia ancora adattando.”

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