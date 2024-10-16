Sky Sport mostra il rientro di Kean con il resto del gruppo, ha superato la lombalgia e ci sarà a Lecce

Durante le trasmissioni odierne Sky Sport ha mostrato delle immagini della seduta odierna della Fiorentina con Moise Kean presente e regolarmente arruolato con tutto il resto del gruppo. Ciò vuol dire...

Durante le trasmissioni odierne Sky Sport ha mostrato delle immagini della seduta odierna della Fiorentina con Moise Kean presente e regolarmente arruolato con tutto il resto del gruppo. Ciò vuol dire che il calciatore ha superato la lombalgia e sarà a disposizione di Palladino per il match contro il Lecce, rientrata dunque la preoccupazione per le condizioni dell'attaccante viola che in questo inizio di stagione sta trascinando la Fiorentina non solo con le 5 reti segnate ma soprattutto con prestazioni da trascinatore

INTERVISTA A GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-accusato-ingiustamente-e-stato-un-anno-duro-finalmente-posso-tornare-in-nazionale/272687/